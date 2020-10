Craig Breen vainqueur de prestige pour la reprise du rallye belge

Craig Breen a remporté le week-end dernier le rallye d'Audenarde, reprise du championnat de Belgique. L'irlandais, pilote star de l'épreuve au volant de la seule WRC de l'épreuve, n'était évidemment pas là pour jouer le championnat, mais bien pour préparer le rallye WRC d'Ypres qui se déroulera chez nous fin novembre.



"On a tiré beaucoup d'enseignements de ce rallye, déclarait le pilote Hyundai à l'arrivée de la dernière spéciale. C'est la première fois qu'on rencontrera dans le championnat du monde un rallye avec un tel profil et de telles conditions, donc je suis content d'être venu parce que ça me donnera un petit avantage sur la concurrence. Honnêtement, je ne m'attendais pas à des conditions si difficiles. L'équipe a beaucoup appris, donc ça permettra à Hyundai de travailler dans le bon sens avant de revenir en Belgique fin novembre."



Après sept mois de disette suite à la crise sanitaire, le rallye était donc de retour sur nos routes pour ce qui constituait seulement la deuxième manche du Belgian Rally Championship. Du côté des candidats au titre, c'est Adrian Fernémont qui s'en est le mieux sorti dans cette épreuve disputée sous des pluies diluviennes et où les pilotes ont du jongler entre boue et aquaplaning. Le pilote Skoda termine derrière un Breen en surclassement, mais réalise la bonne opération. Le champion de Belgique 2019 occupe la tête du championnat devant Kris princen, victime d'une crevaison dans la dernière spéciale de l'épreuve (5è place finale).



Il reste à présent trois manches aux pilotes pour se départager : le South Belgian Rally fin octobre, le rallye d'Ypres fin novembre et le rallye de Spa mi-décembre.