Covid : les rallyes belges s'adaptent !

Toute une série de "petits" rallyes ont été annulés ou reportés à une date pas toujours opportune. C’est le cas du Rallye de Jalhay qui servait toujours de terrain d’entraînement avant le Rallye du Condroz. Jalhay a été reporté et se retrouve en concurrence le même week-end avec le nouveau venu dans le championnat de Belgique, le South Belgium Rally. "Les routes et la région sont magnifiques, explique Christian Jupsin organisateur et patron de DG Sport. Tout s’est décidé très rapidement grâce au soutien très proactif d’Arnaud Allart, le bourgmestre de Vresse-sur-Semois !"

Certains souffrent de reports ou annulations, d’autres rebondissent comme le South Belgium Rally qui se disputera dans la vallée de la Semois et comme l’AAROVA RALLY à Oudenarde. Ces deux nouveaux rallyes au calendrier du championnat de Belgique sont en fait des épreuves soutenues par des organisateurs reconnus. Le South est le produit de DG Sport qui organise le Spa Rally. L’Aarova est organisé par la même équipe que le rallye de Ypres.

Tout profit pour le Criterium Jean-Louis Dumont ce we !

Comme les épreuves du championnat de Belgique ont été raccourcies en kilométrage (on parle d’ailleurs d’un Rallye du Condroz disputé sur une seule journée !), les équipages récupèrent du budget (les voitures de rallye sont louées et assurées au kilomètre de course parcouru).

C’est ainsi que plusieurs R5 seront au départ de Criterium Jean-Louis Dumont ce week-end, dont la Skoda Fabia R5 de Cédric De Cecco. " Ma dernière participation en course remonte au Condroz 2019, ce qui fait un bail, explique Cédric. Et comme l’Aarova Rally Oudenaarde, qui rouvrira les débats en BRC, se disputera sur une seule journée avec seulement 90 kilomètres de spéciales, soit moins qu’un rallye habituel de ce format, il est préférable de ne pas devoir sacrifier une boucle pour se remettre dans le rythme. Raison de ma présence à Waremme, pour un Critérium Jean-Louis Dumont que je n’ai jamais eu l’occasion de disputer par le passé. L’important sera donc de se remettre dans le bain, d’accumuler les bornes contre le chrono… sans laisser passer l’opportunité de signer un résultat de choix. J’avoue que je me réjouis de retrouver le volant de la Skoda Fabia R5 de l’équipe Metior ! "