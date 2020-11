Coronavirus: le Rallye de Spa reporté à 2021

Les organisateurs du Rallye de Spa ont été contraints d'annoncer l'annulation de l'édition 2020 qui était censée se dérouler les 12 et 13 décembre pour clôturer le championnat de Belgique des Rallyes.

Une décision prise "après évaluation de la situation sanitaire et analyse des conditions pouvant permettre le déroulement en toute sécurité de l'épreuve."

Initialement les 14 et 15 mars, le Rallye de Spa avait été reporté une première fois au 12 et 13 décembre. L'épreuve devait alors être la manche de clôture du championnat de Belgique de rallye mais aussi de l'ERC. Face à la crise sanitaire actuelle, les organisateurs ont donc été contraints de reporter le Rallye en 2021.

"C'est avec une grande déception que nous sommes obligés, comme en mars dernier, de reporter le Spa Rally", a précisé Christian Jupsin, l'organisateur. "Tout avait été mis en œuvre pour que cette édition soit somptueuse, et je tiens à saluer notre équipe qui, malgré une année compliquée, a abattu un travail impeccable en y croyant jusqu'au bout. Il ne nous reste plus qu'à tourner les pages de cette maudite année 2020, en reportant dès à présent toute notre énergie pour rebondir et proposer en 2021 une épreuve encore plus attrayante. Ne dit-on pas qu'après la pluie vient toujours le beau temps?"

"Malgré l'excellent travail et tout le professionnalisme de l'entreprise DG Sport, que je tiens à féliciter et à souligner, je me suis vue dans l'obligation de demander le report du Spa Rally", a ajouté Sophie Delettre, la bourgmestre de Spa. "La crise sanitaire que nous vivons actuellement, avec les dangers qu'elle occasionne, m'incite à la plus grande prudence. Je puis vous assurer que je suis fortement attristée de cette situation sanitaire, qui impacte l'ensemble de nos activités."

Début novembre, le Royal Automobile Club Belge (RACB) avait annoncé que le rallye de Spa serait déterminant après les annulations du Rallye de Ypres et du Rallye du Condroz. Par conséquent, aucun champion de Belgique ne sera couronné en 2020 car "un nombre insuffisant d'épreuves auront été disputées pour règlementairement attribuer les titres belges", avait précisé la RACB.