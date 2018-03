Colsoul remporte le prologue à Abou Dhabi

Le Polonais Jakub Przygonski et son copilote belge Tom Colsoul (MINI John Coopers Works) ont remporté le prologue au Desert Challenge d'Abou Dhabi samedi, 3e manche de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain. Le duo a dû toutefois partager la victoire avec la paire Al Qassimi - Panseri (Peugeot 3008 DKR) qui a réalisé exactement le même temps. Yasir Hamed Seaidan (Toyota Hilux) a terminé à la 7e place avec sa Toyota de l'équipe belge Overdrive Racing.

Le prologue de 1.9 km s'est déroulé sur le circuit F1 d'Abou Dhabi. "Nous avons parfaitement débuté cette course en gagnant le prologue", a déclaré Tom Colsoul. "C'était spécial de conduire ces voitures sur un circuit de F1. Nos voitures ont été construites pour rouler sur une piste accidentée et/ou dans le désert. C'était un peu comme danser sur de la glace, très lisse donc."

"Honnêtement, je n'ai jamais pensé que nous pouvions être les plus rapides. Cela va nous permettre de choisir notre position de départ lors de la première étape. Abou Dhabi n'est pas un rallye extrêmement difficile au niveau de la navigation", a avoué Colsoul. "L'astuce sera donc de trouver des raccourcis. Pour les navigateurs, il s'agit d'un rallye intéressant car nous pouvons faire la différence. Dimanche, nous plongeons dans le désert et le vrai travail commence. Il s'agit d'une étape de 276 km. La première moitié n'est pas très compliquée. Après 160 km, cela devient sérieux et nous plongeons vraiment dans le désert. Les étapes 3 et 4 sont des étapes complètes de dunes, les seules de la saison finalement."