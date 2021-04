Championnat de Belgique des rallyes : Le rallye de Wallonie reporté en octobre

Initialement prévu du 30 avril au 2 mai à Namur, le rallye de Wallonie a été reporté au mois d'octobre, ont annoncé les organisateurs jeudi. Le championnat de Belgique des rallyes débutera donc le 24 juillet par le TAC Rallye.

"Cette décision était devenue inévitable en raison des nouvelles mesures prises par le gouvernement fédéral", a déclaré Etienne Lerson, directeur de la course. "Il était impensable d'organiser la course sans public. Cette décision a été prise en concertation avec la RACB et le promoteur du championnat."

Le rallye de Wallonie aura donc lieu du 8 au 10 octobre prochain. "C'était la seule option. Nous devons tenir compte des dates des autres rallyes. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y avait qu'une semaine entre notre rallye et le Sezoens Rallye. Nous avons discuté avec les organisateurs du Sezoens pour trouver une solution mais cette date était finalement la seule option", a conclu Lerson.