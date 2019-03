Cédric Cherain remporte le Spa Rally

Cédric Cherain (Skoda Fabia R5) a remporté dimanche le Spa Herock Rally, la deuxième des neuf manches du championnat de Belgique des rallyes, dont il a du même coup pris la tête du classement provisoire. Il a devancé de 13 secondes Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5). Ghislain de Mevius (Skoda Fabia R5) a terminé troisième en résistant jusqu'au bout à un très offensif Patrick Snijers (VW Polo R5), quatrième. Le champion de Belgique Kris Princen (VW Polo R5) avait abandonné samedi, suspension cassée. Il cède le leadership du National au vainqueur de Spa.

Cherain avait déjà remporté l'épreuve il y a deux ans, avant d'être disqualifié quelques jours plus tard au profit de Benoît Allart (Skoda Fabia R5), pour utilisation de pneus non conformes.

Il compte 14 points de plus que Ghislain de Mevius au championnat, et 16 de plus que Princen.

De Mevius et Snijers se sont mesurés pour la troisième place du Spa rally tout au long de la dernière journée, remportant chacun une spéciale.

Le premier a tout de même finalement assez nettement précédé le second de 31,4 secondes, contre 38 le matin.

Comme au Haspengouw, la victoire en juniors est revenue à Grégoire Munster (Opel Adam R2). Il a pris le dessus sur son coéquipier Timo Van Der Marel (Opel Adam R2), deuxième, qui ne participe pas au championnat, dans la toute dernière épreuve chronométrée de la journée finale.

Dirk Deveux (Ford Sierra Cosworth) est lui le lauréat en Historics.

La prochaine manche, le TAC Rally, se disputera le samedi 13 avril.