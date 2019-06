Breen gagne le Rallye d'Ypres, Neuville s'impose en "Masters"

L'Irlandais Craig Breen (VW Polo R5) a remporté samedi soir la 55e édition du Rallye d'Ypres, sixième des neuf manches du Championnat de Belgique des rallyes. Breen s'impose pour la première fois en quatre participations à Ypres. Le Néerlandais Kevin Abbring (VW Polo R5) a pris la deuxième place à 45.7 de Breen. Troisième à 58.7, Kris Princen (VW Polo R5) a complété le triomphe de VW. Freddy Loix (Skoda Fabia R5) a pris la quatrième place. Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) se sont imposés en Masters.

Sous une chaleur tropicale, les concurrents devaient effectuer 14 spéciales. Lors de la première boucle de sept spéciales, le top-4 est resté inchangé. Breen s'est adjugé trois scratchs, a creusé l'écart sur ses rivaux et a pu commencer la course à partir de ce moment-là. Après sa crevaison de vendredi soir, Vincent Verschueren a pu remonter en cinquième position. Freddy Loix a crevé dans la 16e spéciale. Sa première crevaison en 10 ans à Ypres. Il a perdu 25.6 et a reculé en sixième position.

Le deuxième tour a commencé par deux rebondissements: Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) a dû abandonner après une sortie de piste qui a endommagé sa voiture. Peu après, Vincent Verschueren, aussi sur Skoda, rencontrait des problèmes de boîte de vitesse. Loix passait en quatrième position. Le top-3 ne bougeait plus avec Breen devant Abbring et Princen.

Breen devient le 18e étranger, le premier Irlandais, à remporter le Rallye d'Ypres. Breen s'était emparé de la tête vendredi après quatre spéciales au détriment de Abbring. Lorsque le Néerlandais a crevé dans la 6e spéciale, perdant 17 secondes, le trou était fait. Breen a conforté son avantage avant de pouvoir contrôler. Sa victoire n'a jamais été mise en danger.

Breen n'a pas pris de point pour le Championnat, contrairement à Kevin Abbring. Ce n'est pas que le Néerlandais ait des ambitions pour la suite du championnat, mais c'est un choix tactique de son équipe, DG Sport, afin d'éviter que Kris Princen ne prenne trop de points, en l'absence de Cédric Cherain (lui aussi DG Sport). Abbring engrange ainsi 20 points. Princen en prend 16 et s'installe en tête du championnat.

En Masters, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul n'ont laissé aucune chance à la concurrence. Le duo a gagné toutes les spéciales.

La prochaine épreuve du Championnat de Belgique est le Circuit des Flandres, programmé les 6 et 7 septembre à Roulers et dans les alentours.