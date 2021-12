BRC : Yohan Rossel s'adjuge le Spa Rally, Adrian Fernémont reconduit son titre de Champion de Belgique

Rallye de Wallonie 2021 : Victoire d'Adrian Fernémont - Championnat de Belgique des rallyes 2021 -... Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2) s'est adjugé comme en 2019 le rallye de Wallonie automobile, la 5e manche du championnat national samedi soir à Crupet. Fernémont s'est imposé au terme des 15 spéciales avec 5.4 secondes d'avance sur Grégoire Munster (Hyundai i20 R5). Cédric Cherain (Skoda Fabia Rally2), 2e en 2019, a cette fois pris la 3e place à 17.7 secondes. Cédric de Cecco (Citroën DS3 Rally 2) a terminé 4e à 1:15. Fernémont, battu pour 3.5 secondes à l'East Belgian Rally par Munster, a cette fois enlevé la victoire. "Dieu que ce fut difficile !", a avoué l'Andennais. "Grégoire a maintenu la pression jusqu'au bout et j'ai connu une fin de parcours délicate avec un moteur en petite forme. Mais je ne vais pas bouder mon bonheur : je gagne une nouvelle fois ''à domicile'' et je m'installe en tête du championnat ; croyez-moi, ça prend aux tripes !"