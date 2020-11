Annulation du Spa Rally, pas de champion de Belgique en 2020

C’est tout sauf une surprise, après l’East Belgian Rally, le South Belgian Rally et le rallye du Condroz, c’est le Spa Rally qui est à son tour annulé. La décision est tombée ce mercredi matin. Prévue initialement au mois de mars (les 14 et 15), l’épreuve avait dans un premier temps été reportée au mois de décembre (les 12 et 13). Seulement, la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus en a décidé autrement. Le Spa Rally n’aura donc pas lieu cette année comme le regrette Christian Jupsin, le patron de DG Sport : " La crise sanitaire que nous connaissons actuellement n’est évidemment pas propice à l’organisation d’un rallye. Nous avons pourtant fait le maximum pour organiser cette épreuve mais il a malheureusement bien fallu se rendre à l’évidence. Cela devenait beaucoup trop compliqué par rapport aux mesures prises par les Bourgmestres, le Gouverneur et les forces de l’ordre. Et puis, il y a aussi l’impact économique pour nous et pour les teams. Nous avions déjà 235 voitures inscrites vu que notre épreuve comptait pour le championnat d’Europe. C’est dommage mais ce n’est que partie remise".

Pas de champion de Belgique

Conséquence de cette annulation, il n’y aura pas de champion de Belgique des rallyes cette année. Et pour cause, le championnat de Belgique 2020 se résume pour l’instant à deux épreuves : l’Haspengouw, qui a vu la victoire de Ghislain De Mevius, et l’Aarova Rally Oudenaarde, remporté logiquement par Craig Breen. Si Adrian Fernémont, le champion 2019, occupe la tête du classement BRC, il était illusoire, avec à peine deux manches disputées, de décerner un titre national. Il n’y aura donc pas de champion de Belgique des rallyes cette année comme l’explique Xavier Scheen, le Directeur Général du RACB Sport : " Le Royal Automobile Club de Belgique et le promoteur du championnat comptaient sur le Spa Rally pour pouvoir décerner le titre en doublant les points lors de cette épreuve. Il faut en effet au moins 4 manches pour attribuer le titre national. Ce ne sera pas le cas et il n’y aura donc malheureusement pas de champion de Belgique cette année ".

Rendez-vous à Spa en décembre 2021

Déçu mais nullement abattu, Christian Jupsin songe déjà à l’édition 2021 du Spa Rally. Une épreuve qui se déroulera finalement au mois de décembre et non plus en mars. Le Spa Rally pourra ainsi être intégré au calendrier du prochain championnat d’Europe comme le confie le patron de DG Sport. " Les dates ne sont pas encore définies mais nous sommes en contact avec le promoteur du championnat d’Europe. Nous devrions pouvoir accueillir la finale du championnat ERC, d’autant que la région de Francorchamps possède des capacités hôtelières importantes. Cette date plaît en tout cas aux pilotes et aux teams. Je donne donc rendez-vous à tous les amateurs de rallye en décembre 2021 pour cette finale du championnat d’Europe ".