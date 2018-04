Al-Attiyah augmente son avance après la 2e étape au Qatar, Colsoul et Przygonski 2e

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) a remporté la deuxième étape du rallye du Qatar, la 4e manche de la Coupe du monde des rallyes toput-terrain, jeudi. Le Qatari a devancé de 16:01 minutes le Polonais Jakub Przygonski et son copilote belge Tom Colsoul (MINI John Cooper Works). Aron Domzala (Toyota Hilux Overdrive) a terminé 3e à 25:01. Giniel de Villiers (Toyota Hilux Overdrive) a dû abandonner. Tom Colsoul et Jakub Przygonski passent donc à la deuxième place du classement général.

Nasser Al-Attiyah a remporté l'étape chronométrée de 358,15 km tracée dans le désert. "C'était un parcours difficile avec une navigation délicate. Nous avons dû chercher de temps en temps et avons perdu un peu de temps. Nous avons également eu une crevaison, mais dans l'ensemble, je suis satisfait de ce résultat", a reconnu le Qatari.

Son coéquipier Giniel de Villiers a été moins heureux. Le Sud-Africain s'est retrouvé dans un trou après un saut. Un atterrissage difficile à la suite duquel le navigateur Robert Howie a commencé à se plaindre de terribles maux de dos. De Villiers a rangé sa Toyota sur le côté et a abandonné. Howie a été amené à l'hôpital pour un bilan de santé. "La situation où cela s'est produit aurait dû être indiquée dans le road book" a estimé Giniel De Villiers. "J'ai quand même freiné, mais il y a eu le choc. Robert avait un fort mal au dos. J'ai décidé d'arrêter. Sa santé est plus importante. Il fait actuellement l'objet d'un certain nombre d'examens. Je reste avec lui pour voir si tout va bien."

Jakub Przygonski et Tom Colsoul ont signé le 2e chrono, mais cela ne s'est pas fait tout seul. Le duo a connu des difficultés de navigation, a perdu plus d'un quart d'heure mais a tout de même réussi à réaliser le deuxième temps du jour.

Martin Prokop (Ford), le leader de la Coupe du monde, s'est complètement perdu au départ de l'étape et a cédé plus d'une heure au leader. Il a reculé à la 6e place du classement.

Vendredi, l'étape sera longue de 340,54 km.