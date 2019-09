Van Horebeek, Geerts et Strijbos défendront la Belgique au MX des Nations à Assen

Best Moments - FIM Motocross World Championship 2018 - 03/09/2019 CLICK HERE TO SUBSCRIBE: http://ow.ly/tPA6Y WATCH MXGP LIVE on http://www.mxgp-tv.com FOLLOW MXGP Facebook: http://www.facebook.com/mxgp Twitter: http://www.twitter.com/mxgp Instagram: http://www.instagram.com/mxgp Youtube: http://www.youtube.com/mxgptv OFFICIAL WEBSITE: http://www.mxgp.com