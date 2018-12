Stefan Everts, qui a contracté la malaria, aux soins intensifs à Louvain

Stefan Everts souffre de malaria et a été hospitalisé cette semaine en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Louvain, a confirmé ce vendredi sa famille. L'ancien multiple Champion du Monde de motocross est suivi de près par les médecins. Il avait été d'abord été hospitalisé à Hasselt. Selon Sporza, il aurait été plongé dans un coma artificiel.

Stefan Everts, 46 ans, a participé il y a trois semaines aux quatre heures de Lubumbashi, une épreuve de bienfaisance en République démocratique du Congo. Les revenus doivent soutenir différents projets comme la construction d'une école. C'est lors de son séjour en RDC qu'il a contracté la malaria.

Sa famille demande de la laisser tranquille afin qu'elle puisse se concentrer sur Stefan Everts. Elle communiquera quand il y aura d'autres nouvelles.

Stefan Everts a remporté dix titres mondiaux et 101 Grands Prix dans les différentes catégories de motocross entre 1988 et 2006, soit le plus beau palmarès de l'histoire de son sport. Il l'a inauguré en 1991 (125cc), poursuivi en 1995, 1996 et 1997 (250cc), 2001 et 2002 (500c), 2003, 2004, 2005 et 2006 (MX1-GP).

Il a aussi été élu Sportif belge de l'année à cinq reprises (2001, 2002, 2003, 2004 et 2006). Seul Eddy Merckx a remporté plus souvent cette prestigieuse récompense.