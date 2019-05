Stefan Everts amputé de son gros orteil

Stefan Everts, 46 ans, a dû se faire amputer du gros orteil de son pied droit ce jeudi. L'ancien champion du monde de motocross avait déjà perdu six orteils et doit maintenant vivre sans le moindre orteil au pied droit. C'est ce que rapporte Het Belang van Limburg ce jeudi.

Toutes ces amputations sont dues à la malaria qui lui avait presque coûté la vie l'an dernier. Il avait attrapé la maladie lors d'une course caritative au Congo. Le Limbourgeois était entre la vie et la mort durant plusieurs jours mais s'en était finalement sorti.

Stefan Everts a remporté dix titres de champion du monde (1x 125cc, 3x 250cc en 6x 500cc/mx1) et avait remporté 101 courses en Grand Prix. Il est considéré le meilleur pilote de motocross de tous les temps. Il occupe actuellement un rôle de team manager. Le Limbourgeois a remporté de nombreux prix dans sa carrière dont cinq fois le titre de Sportif de l'année (seul Eddy Merckx a fait mieux avec six titres) et a reçu en 2003 le titre national du Mérite Sportif.