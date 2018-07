Nouvelle démonstration de Herlings au GP d'Asie, Desalle troisième

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), leader du championnat du monde, a dominé en MXGP le Grand Prix d'Asie, 13e épreuve (sur 20) du championnat du monde de motocross, dimanche, à Semarang, en Indonésie. Clément Desalle (Kawasaki) est monté sur la troisième marche du podium.

Herlings a remporté les deux courses. Dans la première, il a précédé le Slovène Tim Gajser (Honda), l'Italien Antonio Cairoli (KTM) et Desalle. Dans la seconde, Desalle a pris la deuxième place devant Gajser et Cairoli. Au classement du Grand Prix, cela signifie que Gajser est deuxième, Desalle troisième et Cairoli quatrième.

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) se classe 9e du Grand Prix, après une 6e et une 13e place. Kevin Strijbos (KTM), 10e puis 15e, le suit à la 10e place finale. Julien Lieber (Kawasaki), qui a abandonné durant la première manche et fini 10e de la seconde, est 15e.

Au championnat du monde, Herlings, absent sur blessure lors du GP d'Italie il y a quelques semaines, reprend le large: avec 583 points, le Néerlandais compte 34 longueurs d'avance sur Cairoli. Herlings a remporté 10 des 13 Grands Prix disputés jusqu'ici. C'est la septième fois qu'il s'adjuge les deux courses d'un Grand Prix.

Desalle est troisième avec 447 points. Van Horebeek (295) pointe en 8e position. Lieber (187) est 14e, juste devant Strijbos (152).

En MX2, l'Espagnol Jorge Prado (KTM) est revenu à la hauteur du Letton Pauls Jonass (KTM) en tête du championnat. Jonass avait remporté la première course, mais il n'a fini que sixième de la seconde. Prado a lui remporté la seconde manche après avoir terminé deuxième de la première manche. Les deux pilotes totalisent 550 points. Jonass a cependant plus de victoires au compteur cette saison.

Le troisième du Grand Prix est le Néerlandais Calvin Vlaanderen (Honda). Brent Van doninck (Husqvarna) se classe 9e, place à laquelle il a terminé les deux manches. Dixième de la première course, Jago Geerts (Yamaha) n'a pas pris part à la seconde. Il est 16e du Grand Prix.

Le prochain rendez-vous est le Grand Prix de République tchèque à Loket le 22 juillet