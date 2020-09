Motocross: Romain Febvre gagne à Mantoue en MXGP, Geerts septième en MX2

Le Français Romain Febvre (Kawasaki) a remporté, en catégorie MXGP, le Grand Prix de la Ville de Mantoue, 10e manche du championnat du monde de motocross, mercredi sur le circuit italien de Mantoue. En MX2, Jago Geerts a dû se contenter de la septième place et perd du terrain au classement général.

Deuxième de la course 1, Febvre a remporté la deuxième course. Il s'adjuge le Grand Prix devant l'Espagnol Jorge Prado (KTM), vainqueur de la première manche et troisième de la seconde. Le Slovène Tim Gajser (Honda) complète le podium, devant l'Italien Antonio Cairoli (KTM), avec qui il est en lice pour le titre. Jeremy Van Horebeek (Honda) a fini huitième et Clement Desalle (Kawasaki) douzième.

Au général, Gajser (352 points) devant de 5 unités Cairoli (347). Cinquième à Mantoue, le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), troisième avec 334 points, reste dans le coup. Desalle (238) est dixième, Van Horebeek (190) douzième.

En MX2, le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) s'est imposé devant le leader du championnat, le Français Tom Vialle (KTM), et le Néerlandais Roan Van de Moosdijk (Kawasaki). Geerts a fini en huitième position après une huitième et une cinquième places.

Au championnat, Geerts (385 points), deuxième, compte désormais 46 longueurs de retard sur Vialle (431).

Un nouveau Grand Prix, baptisé Grand Prix d'Europe, est programmé à Mantoue dimanche.