Motocross : Pas de championnat de Belgique cette année

Il n’y aura pas de championnat de Belgique de motocross cette année, a confirmé la fédération belge de motocyclisme (FMB) mardi en raison de la refonte des calendriers du championnat du monde et du championnat d’Europe.

"Vu la pandémie Covid-19, le début de la saison sera reporté aux 12 et 13 juin. Puisqu’une épreuve MXGP est désormais prévue le 15 août, date du Keiheuvel à Balen, et le 5 septembre, date d’Orp, il n’y aura pas de série Motocross Belgian Masters cette année", explique la FMB. "KMC Mol organisera son épreuve comme une épreuve nationale le 15 août. L’AMC Orp étudie encore les possibilités d’organisation".

Le début de la saison du championnat du monde MXGP et MX2 a en effet été repoussé au 12 et 13 juin avec le Grand Prix de Russie à Orlyonok. Dix-neuf rendez-vous sont au programme jusqu’en décembre, le 5, avec le second Grand Prix en Indonésie.

Le Motocross des Nations a été intercalé, le 26 septembre et se déroulera à Mantoue en Italie.