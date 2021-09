Motocross : Antonio Cairoli, nonuple champion du monde, arrêtera sa carrière en fin de saison

Antonio Cairoli mettra un terme à sa carrière de pilote de motocross à la fin de la saison. Le nonuple champion du monde italien l’a annoncé lors d’une conférence de presse mardi soir à Rome.

"C’est ma dernière saison en tant que pilote professionnel", déclare Antonio Cairoli, 35 ans. "Cela n’a pas été une décision facile à prendre car je suis encore au top. J’ai toujours dit que les chiffres et les statistiques ne signifiaient pas grand-chose pour moi. Je pense que c’était un exploit pour ma famille et moi de remporter un championnat du monde. Alors, avoir eu une carrière comme celle-ci, c'est très spécial. Je sens que c’est le bon moment pour arrêter. Tout autour de moi donne l’impression que c’est la bonne décision. Nous essayons toujours de remporter le titre cette année. Ma motivation reste intacte pour ce défi", ajoute le Sicilien, actuellement 3e du championnat du monde derrière le Slovène Tim Gasjer et le Français Romain Fèbvre.

Avec neuf titres mondiaux, Antonio Cairoli est le deuxième pilote de motocross le plus titré après Stefan Everts (10 titres). Cairoli a été champion du monde MX2 en 2005 et 2007. Il a décroché sept autres titres dans la catégorie reine (MX1/MXGP) de 2009 à 2014 et en 2017. L’Italien, 93 victoires en Grand Prix et 193 podiums au compteur, avait conquis ses trois premières couronnes mondiales au guidon d’une Yamaha. Les autres l’ont été avec KTM.