Moto-cross : Fracture de l'omoplate pour Liam Everts

Victime d'une chute lors des qualifications pour le Grand Prix de Lombardie en championnat d'Europe (EMX250) samedi à Matoue, Liam Everts (KTM) souffre d'une petite fracture de l'omoplate et doit mettre un terme prématurément à sa saison.

Le jeune pilote belge, 17 ans, fils de Stefan et petit-fils de Harry, a expliqué sa mésaventure sur son compte Instagram où il explique aussi qu'il devra retarder ses premiers essais avec sa nouvelle équipe, Diga Procross, en vue de sa prochaine saison complète, la première, en championnat du monde, en MX2. "Ce n'est pas le plus gros problème", a confié Liam Everts. "Je recommencerai une semaine plus tôt. J'ai vraiment hâte d'y être, mais il faut d'abord soigner cette blessure. Ensuite, on repart à zéro et je vais tout donner."

Liam Everts occupe la 5e place du championnat d'Europe EMX250 alors qu'il reste un Grand Prix à disputer, à Mantoue encore, avec le GP de la Ville de Mantoue mardi.