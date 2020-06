Le Superbiker de Mettet n'aura pas lieu en 2020

La 34e édition du SuperBiker de Mettet n'aura pas lieu en 2020. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs ce mardi. Ceux-ci avancent "de trop nombreuses incertitudes entourant les mesures d’organisation à adopter pour garantir la sécurité sanitaire de tous" pour expliquer leur décision.

"Nous sommes dans les flou total sur les mesures qui devront être prises au mois d’octobre pour garantir la sécurité sanitaire du public (30.000 personnes chaque année), des pilotes, des membres et bénévoles de l’organisation", ont-ils ajouté dans leur communiqué.

Freddy Tacheny, président de la RUMESM (Royal Union Motor de l’Entre-Sambre-Et-Meuse) déplore ce scénario inévitable. "C’est une première historique et malheureuse pour notre événement qui existe depuis 33 ans. C’est avec un énorme regret que nous devons l’annuler car nous sommes des passionnés bénévoles et le Coyote Superbiker est la prunelle de nos yeux. C’est un événement très lourd à organiser et ce cadre hypothétique ne nous le permet pas. Quant à organiser une épreuve de la sorte à huis clos, ce n’est tout simplement pas envisageable, un Coyote Superbiker sans son public ne serait pas un Coyote Superbiker."

Un événement Supermoto Open sera cependant organisé sur ce même circuit en fin de saison. La date n'a pas encore été fixée.