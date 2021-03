La grande épopée du Trophée Pascal en motocross

C'était le temps où le temps se suspendait. Le temps d'un Trophée, le week-end de Pâques. Prestigieux. Un peu comme les classiques printanières en cyclisme! Les championnats du monde de motocross qui venaient de débuter étaient mis entre parenthèses. Il fallait briller à Marche et à Louvain! Deux magnifiques circuits aujourd'hui disparus. Nous avons restauré quatre vidéos qui témoignent entre 1979 et 1981 du succès sportif et populaire de cette épreuve aujourd'hui disparue: le Trophée Pascal! En bonus, le palmarès (jusqu'ici introuvable) de 1964 à 1990, dernière édition à Marche.

Trophée Pascal 1979

André Malherbe débute sa saison 1979 sur Honda par une victoire à Marche! © Tous droits réservés On a toujours dit que celui qui brillait au Trophée Pascal ferait des étincelles en championnat du monde la même année. L'épreuve à l'époque est un point de comparaison pour pas mal de pilotes internationaux à la veille des Grand-Prix. 1979, un jeune pilote affilié au club de Marche vient de signer un contrat d'usine chez Honda pour les GP 500. Il s'impose magistralement à Marche et, comme par hasard, connaîtra une campagne mondiale fructueuse cette année-là. André Malherbe remportera son premier Grand-Prix 500 en 1979 (à Namur) et terminera troisième du championnat.

1980, les 3 futurs champions du monde au départ!

Harry Everts, le père de Stefan, démontre en 1980 qu'il est dans une grande année! © Tous droits réservés 1980 est un grand cru. La Belgique va rafler tous les titres mondiaux avec Harry Everts (125cc), Georges Jobé (250cc) et André Malherbe (500cc). Un grand cru que l'on pressent dès le week-end de Pâques sur les circuits de Marche (3 manches le dimanche) et de Louvain (3 manches le lundi). Les quatre meilleurs résultats sont retenus et deux futurs champions sont particulièrement en forme: Everts (qui vient de remporter le premier Grand-Prix 125cc de la saison) et Malherbe. Le favori du mondial 125cc face au favori du mondial 500cc, c'est tout le piment d'une course qui les voit s'affronter d'une manche à l'autre sur des cylindrées différentes. Le public est venu en masse. Harry Everts l'emportera.

Soleil et neige à Marche en 1981

Le suédois Hakan Carlqvist (89) en bagarre avec André Malherbe (1) dans la manche réservée aux 500cc © Tous droits réservés Le Trophée Pascal est à son apogée. N'oublions jamais qu'il est organisé à l'époque par des Moto-Club composés de passionnés, 100% amateurs. C'est une période où l'économie du motocross permet encore de réunir la majorités des vedettes belges et internationales de l'époque sans mettre le budget du club en péril. La fin des années 1980 (avec notamment Eric Geboers) verra les prétentions financières des pilotes exagérément revues à la hausse. C'est une des raisons pour lesquelles le club de Marche devra jeter le gant provisoirement (1988-89) et puis définitivement (dès 1991). Il y aura aussi les exigences du propriétaire du terrain de Aye qui vont s'emballer et un gouffre financier avec l'organisation d'une manche du championnat du monde 250. Il n'en faut pas plus pour crucifier le Trophée Pascal à Marche. 1981, André Malherbe remporte le Trophée Pascal pour la deuxième fois de sa carrière. On retiendra pour l'anecdote sa victoire de manche à Marche avec un départ sous le soleil et une arrivée bercée par une averse de neige!

Lundi de Pâques 1981 à Louvain

La grande foule en 1981 pour admirer le champion du monde André Malherbe qui s'impose devant Jobé, Lackey et Bruno. © Tous droits réservés La magie du Trophée Pascal, c'était l'enchainement de deux journées de course sur deux circuits différents parmi les plus beaux que l'histoire du motocross belge a connu. Marche le dimanche de Pâques, c'était un vrai circuit à l'anglaise en prairie avec du dénivelé. Louvain le lundi de Pâques c'était un circuit en dévers sur une terre presque sablonneuse. L'idée est née en 1964. Le Trophée Pascal sera organisé à Marche et à Louvain jusqu'en 1990.

Un palmarès compliqué à retrouver!

Van Velthoven devant Malherbe, Lackey et Carlqvist en 1980. Le plateau était relevé! © Tous droits réservés Très compliqué de retrouver des traces de palmarès du Trophée Pascal! Rien sur internet. C'est l'ancien président du club marchois, Jacky Grenson, qui a fouillé dans ses archives et l'a retrouvé dans les papiers que lui a laissés le secrétaire du club aujourd'hui décédé. Autant dire que vous ne le retrouverez nul part ailleurs! 1964 Jeff Smith 1965 Joël Robert 1966 Jeff Smith 1967 Torsten Hallman 1968 Sylvain Geboers 1969 Roger De Coster 1970 Bengt Aberg 1971 Adolf Weil 1972 Roger De Coster 1973 Roger De Coster 1974 Heikki Mikkola 1975 Roger De Coster 1976 Heikki Mikkola 1977 Heikki Mikkola 1978 Gaston Rahier 1979 André Malherbe 1980 Harry Everts 1981 André Malherbe 1982 André Malherbe 1983 Eric Geboers 1984 André Malherbe 1985 André Malherbe 1986 André Malherbe (Marche) Louvain annulé 1987 ? 1988 Eric Geboers 1989 Marnicq Bervoets 1990 Marnicq Bervoets