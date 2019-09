La Belgique prend la tête après les qualifications du Motocross des Nations

Contre toute attente, la Belgique a pris les commandes du prestigieux Motocross des Nations ce samedi à Assen lors de la première journée qualificative qui réunissait plus de 100 concurrents venus de 34 nations.

Un résultat inattendu d'autant plus que l'équipe néerlandaise paraissait devoir planer sur l'ensemble de ses rivaux. Le trio Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff et Calvin Vlaanderen a trébuché devant l'organisation d'une équipe belge composée de Jeremy Van Horebeek, Jago Geerts et Kevin Strijbos.

Premier en piste, en MXGP, Van Horebeek a pris la troisième place d'une course remportée par le Suisse Jeremy Seewer, alors qu'Herlings se contentait de la cinquième place.

Jago Geerts s'est classé quatrième en MX2, où l'Américain Justin Cooper s'est imposé.

Enfin, en catégorie Open, Kevin Strijbos n'a été devancé que par le Letton Pauls Jonass.

Le Motocross des Nations se tiendra dimanche à partir de 13h00 avec les 19 premiers classés des qualifications. Une 20e équipe de trois pilotes rejoindra les qualifiés au terme d'une course qui rassemblera dimanche matin les éliminés.

La France a remporté les cinq dernières éditions.