Jeffrey Herlings vainqueur du GP d'Indonésie, Clément Desalle cinquième

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), triple champion du monde de MX2, a remporté le Grand Prix d'Indonésie de motocross MXGP, le douzième volet du championnat du monde, dimanche à Pangkal Pinang. Il s'agit de sa neuvième victoire de la saison.

Herlings, qui s'était classé deuxième de la première manche, a en effet ensuite dominé la seconde. Au final avec 47 points il devance son coéquipier italien Antonio Cairoli, champion du monde en titre, vainqueur de la première manche et deuxième de la suivante, qui a pourtant également totalisé 47 points. Le Français Romain Febvre (Yamaha) est troisième avec 36 points, Clément Desalle (Kawasaki/33 pts) cinquième, Jeremy Van Horebeek (Yamaha/17 pts) douzième, Julien Lieber (Kawasaki/14 pts) quatorzième et Kevin Strijbos (KTM/8 pts) dix-huitième.

Herlings conserve la tête du championnat du monde avec 533 points, 12 de plus que Cairoli. Desalle (407 pts) est troisième, Van Horebeek (257 pts) neuvième, Lieber (176 pts) treizième et Strijbos (135 pts) quinzième. Herlings, 23 ans, victime d'une chute à l'entraînement il y a deux semaines à Berghem, avait dû déclarer forfait au Grand Prix de Lombardie à cause d'une fracture de la clavicule droite. En MX2 la victoire est revenue au Sud-Africain Calvin Vlaanderen (Honda). Avec 45 points il a devancé l'Américain Thomas Covington (Husqvarna/43 pts) et l'Espagnol Jorge Prado (KTM/38 pts). Jago Geerts (Yamaha) s'est classé sixième avec 29 points, et Brent Van doninck (Husqvarna), quatorzième avec 165 points. Le Letton Pauls Jonass (KTM), seulement cinquième, reste cependant en tête du championnat avec 510 points devant Prado (503 pts) et le Danois Thomas Kjær Olsen (Husqvarna/394 pts). Geerts (275 pts) est septième et premier Belge. Van doninck (92 pts) et lui dix-huitième.