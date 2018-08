Herlings, vainqueur des deux manches, remporte le GP de Belgique à Lommel

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté, au terme de la seconde manche, le Grand Prix de Belgique de motocross, en MXGP, 15e épreuve du championnat du monde, dimanche à Lommel. Il a devancé son rival italien Antonio Cairoli (KTM) alors que le Britannique Max Anstie a pris la 3e place au guidon de sa Husqvarna.

Côté belge, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) et Clément Desalle (Kawasaki) terminent respectivement 8e et 9e alors que Kevin Strijbos (KTM) a dû se contenter de la 15e place. Julien Lieber (Kawasaki) termine 18e, Jeffrey Dewulf (KTM) 19e, Dietger Damiaens (KTM) 32e, Yentel Martens (Husqvarna) 33e, Nathan Renkens (Honda) 36e et Ken de Dycker (KTM) 37e.

Au classement du général, Herlings (683 pts) est toujours en tête avec désormais 36 longueurs d'avance sur Cairoli. Ils possèdent une large marge sur Desalle, 3e avec 503 unités.

En MX2, la victoire est revenue à l'Espagnol Jorge Prado (KTM), leader au championnat du monde et vainqueur des deux manches. Il a devancé l'Américain Thomas Covington (Husqvarna) et le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna). Le Letton Pauls Jonass (KTM), 2e du championnat du monde, a dû se contenter de la 5e place finale. Côté belge, Jago Geerts (Yamaha) a terminé 4e après avoir terminé deuxième de la seconde manche. Brent Van Doninck (Husqvarna) ponctue le GP à la 10e place.

Le 16e des 20 Grands Prix est fixé dans deux semaines, le 19 août, à Frauenfeld-Gachnang en Suisse.