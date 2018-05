Herlings survole le GP d'Allemagne, Desalle se classe 4e

Jeffrey Herlings (KTM) a survolé le Grand Prix d'Allemagne de motocross en catégorie MXGP, huitième rendez-vous de la saison, dimanche, à Teutschenthal.



Le Néerlandais a remporté les deux manches et devancé au classement le Slovène Tim Gajser (Honda) et le Français Gautier Paulin (Husqvarna). Il a aussi vu son principal concurrent pour la couronne mondiale, le tenant du titre italien Antonio Cairoli (KTM) ne terminer que 6e. Herlings, vainqueur de 12 des 16 manches disputées cette saison, creuse l'écart au championnat du monde. Il possède 386 points contre 338 au Sicilien.



Clément Desalle (Kawasaki), 5e de la manche initiale et 4e de la seconde, s'est classé 4e du Grand Prix (34 pts) et a conservé sa 3e place au général (278 pts).

Julien Lieber (Kawasaki), 8e et 19e, a pris la 13e place (15 pts). Jérémy Van Horebeek (Yamaha), 7e de la première manche et contraint à l'abandon dans le seconde, a fini 14e (14 pts). Kevin Strijbos (KTM) a abandonné dans la 1e et a fini 15e de la seconde, pour une 19e place finale (6 pts). Nathan Renkens (Honda), 23e et 24e, a terminé 25e.

Au championnat, Van Horebeek est 8e (193), Lieber 10e (149), Strijbos 16e (81) et Ken de Dijcker 28e (5).

En MX2, le leader du championnat, le Letton Pauls Jonass (KTM) a marqué autant de points (47) que son principal challenger Jorge Prado (KTM). Mais la victoire est revenue à l'Espagnol. Le Sud-Africain Calvin Vlaanderen (Honda) est monté sur la 3e marche du podium. Jago Geerts (Yamaha), 12e et 10e, a terminé 10e du GP. Brent van Doninck (Husqvarna), 14e et 12e, s'est classé 11e.

Au championnat, Jonass possède 351 unités, Prado 329 et le Danois Olsen (Husqvarna) 288. Geerts est 7e (160) et Van Doninck 19e (65).

La 9e épreuve des Mondiaux de motocross se courront le dimanche 3 juin à Matterley Basin en Grande-Bretagne.