Une histoire incroyable ! Je n’en reviens toujours pas !! Pied droit cassé à l’entraînement, Jeffrey Herlings était absent depuis le début de saison. Le champion du monde MXGP est revenu à la compétition la semaine dernière avec seulement 4 semaines d’entraînement dans les bras ! Sa récupération physique et sa technique de pilotage sont hors-norme. Hier, il remporte sa manche qualificative en Lettonie . Je me dis que c’est trop tôt. Il va déjà trop vite par rapport à son niveau physique. Mais bon, c’est Herlings ! Cette après-midi, il est dans son tour de chauffe. Pas assez concentré ? Il chute bêtement à la réception d’une table. Jasikonis arrive derrière, tente de l’éviter mais lui roule sur la cheville droite (celle du pied cassé en début de saison, à peine consolidé !). Mais le néerlandais est un dur à cuire ! Il prend quand même le départ de la première manche et… gagne avec une fracture à la cheville que l’on décèlera après l’arrivée !! Il ne prendra pas le départ de la deuxième manche et va devoir de nouveau ronger son frein ! Pas de chance ? De sa faute ? On ne chute jamais par hasard ! "Il a déjà rendez-vous demain matin chez le docteur Claes à Herentals , nous a déclaré Joël Smets , son directeur sportif."

Cairoli se blesse dans la foulée !

Herlings de nouveau blessé, Cairoli aussi ! Le jeune Belge Geerts confirme en MX2 - © Tous droits réservés

Et comme si une mauvaise nouvelle n’arrivait jamais seule, KTM perd son chef de file dans la deuxième manche ! C’est la débâcle pour l’équipe de Joël Smets ! Peu après l’annonce de la nouvelle blessure de Herlings, l’italien Tony Cairoli chute à haute vitesse alors que le départ de la deuxième manche vient d’être donné. Il était fiévreux hier (39 degrés et souffrant du dos, d’un bras et d’une épaule). Mais pas le choix, il fallait rouler pour conserver ses chances de titre face à Tim Gasjer ! Cairoli a forcé en première manche avant de surpiloter dans le second débat. L’italien se relèvera avec se tenant l’épaule droite. "Il s’est déboîté l’épaule, explique Joël Smets, mais on a pu la remettre à l’hôpital. On va voir ce que vont dire les médecins cette semaine. J’ai les radiographies avec moi et je vais les montrer demain au docteur Claes à Herentals. On va voir ce qu’on va décider pour le Grand-Prix d’Allemagne la semaine prochaine. Mais on n’a guère le choix si on veut garder une chance au championnat !" Rien de cassé donc pour l’italien, mais ça commence à sentir l’adieu à un dixième titre mondial (comme Stefan Everts !) car Tim Gasjer remporte la deuxième manche et le Grand-Prix de Létonie devant Febvre, Tonus, Seewer et le bruxellois Van Hoorebeek auteur d’un excellent Grand-prix au guidon de sa Honda privée ! Le malmédien Julien Lieber termine 16ème. Gasjer s’échappe au championnat MXGP avec 33 points d’avance sur Cairoli. Pas bon pour le suspens tout ça !