Fracture du péroné et entorse du pied droit pour Desalle, Gajser gagne en Russie

Clement Desalle (Kawasaki) est lourdement tombé dans la première manche du MXGP de Russie, ce dimanche.



Le verdict est lourd pour le pilote belge. Il s'est fracturé le péroné. Et peut-être même le tibia. Sa cheville droite est également touchée. Il souffre d'une entorse.



Le Carolo va rentrer rapidement en Belgique pour se faire examiner par ses médecins.



Le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté ce Grand Prix sur le circuit d'Orlyonok, 8e des 18 rendez-vous du championnat du monde de motocross. Vainqueur des deux manches, Gajser s'est imposé devant les Suisses Arnaud Tonus (Yamaha) et Jeremy Seewer (Yamaha). Le champion du monde en titre, le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), s'est classé 4e pour son retour à la compétition.



Julien Lieber (Kawasaki) s'est classé 6e, Kevin Strijbos (Yamaha) 13e et Jeremy Van Horebeek (Honda) 16e.



Leader du championnat avant ce GP de Russie, l'Italien Antonio Cairoli (KTM) a pris la 8e place. Il cède la 1e place du championnat à Tim Gajser, qui mène le bal avec 351 points, contre 338 pour Cairoli.



Desalle pointe au 6e rang (208), Lieber au 8e (172), Van Horebeek au 9e (170) et Strijbos au 22e (41).



En MX2, c'est l'Espagnol Jorge Prado (KTM), leader au classement mondial, qui s'est imposé, devant le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) et Jago Geerts (Yamaha). Prado domine le championnat avec 347 points devant Olsen (327) et Geerts (257). Le prochain rendez-vous est programmé dimanche prochain à Kegums pour le Grand Prix de Lettonie.