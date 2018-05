Clément Desalle s'offre pour la 2ème année consécutive le Grand Prix de Russie

Vainqueur de la 1ère manche et deuxième de la seconde course, Clément Desalle (Kawasaki) a remporté le Grand Prix de Russie, sixième manche du championnat du monde de motocross, ce mardi après-midi sur le circuit d'Orlyonok. C'est la deuxième année consécutive que le pilote belge s'impose lors de l'épreuve russe. Il devance le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), leader du championnat du monde, et l'Italien Antonio Cairoli (KTM). C'est la 23ème victoire en Grand Prix de Desalle, 28 ans.

Vainqueur de la première manche qu'il mena de bout en bout, après un excellent départ, l'Hennuyer a mis fin à la suprématie absolue des KTM qui avaient remporté les dix précédentes manches. Il a devancé de peu Cairoli, 2ème à 1''512, et Herlings, 3ème (son plus mauvais classement de la saison) à 1''977. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) s'est classé 6ème, Julien Lieber (Kawasaki) 8ème et Kevin Strijbos (KTM) 14ème.

Desalle a terminé 2ème de la seconde manche à 5''066 de Herlings qui cette fois a signé un cavalier seul après avoir effectué le meilleur départ. Le Français Romain Febvre (Yamaha) s'est classé de justesse 3ème. Lieber a terminé 7ème, Van Horebeek 18ème et Strijbos 19ème.

Desalle s'impose donc au général avec 47 points contre 45 à Herlings. Cairoli, 5ème de la 2ème course, prend la 3ème place du Grand Prix avec 38 points. Lieber se classe 7ème, Van Horebeek 12ème et Strijbos 17ème.

"Je suis très content d'avoir gagné, d'être le premier à avoir battu les KTM cette saison, a déclaré Desalle après le podium et la Brabançonne. J'ai eu un très bon week-end et une très bonne journée aujourd'hui, grâce à un bon départ."

Au classement du championnat, après sa 8ème manche remportée (sur 12) cette saison, Herlings creuse l'écart. Il totalise 286 points pour 263 à Cairoli et 212 à Desalle. Van Horebeek pointe au 7ème rang (150), Lieber au 10ème (113) et Strijbos au 16ème (65).

Le 7ème des 20 rendez-vous est fixé le 13 mai à Kegums, à l'occasion du GP de Lettonie.