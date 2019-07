Clément Desalle resigne chez Kawa, avec Romain Febvre comme équipier ?

Bonne nouvelle pour Clément Desalle. Le Montois, qui se remet toujours des conséquences de sa chute en Russie, a prolongé d’une saison son contrat avec l’écurie Kawasaki. Si rien n’est encore officiel, radio paddock murmure que le Français Romain Febvre sera son équipier la saison prochaine.



Clément Desalle sera présent ce week-end à Lommel pour le Grand Prix de Belgique. Malheureusement, en tant que spectateur. Il a repris le vélo et retrouve des sensations mais il est encore beaucoup trop tôt pour envisager un retour à moto.



Romain Febvre, champion du monde 2015, est actuellement lié avec Yamaha. Il a gagné les deux manches du GP de République tchèque à Loket, le week-end dernier.



L’arrivée plus que probable du Français, qui réside en Belgique, chez Kawa pousserait le Malmédien Julien Lieber vers la sortie. On ne doute pas qu’il parviendra à se recaser rapidement.