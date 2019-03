Cairoli triomphe aux Pays-Bas, Desalle termine deuxième

L'Italien Antonio Cairoli (KTM) s'est adjugé la victoire dans les deux manches du Grand Prix des Pays-Bas de motocross dans la catégorie reine MXGP, dimanche à Valkenswaard. Le lauréat des GP d'Argentine et de Grande-Bretagne a donc logiquement devancé Clément Desalle (Kawasaki) et le Slovène Tim Gajser (Honda) au classement final de ce 3e des 19 rendez-vous de la saison.

Déjà dominateur dans la première manche, Cairoli a remis le couvert dans la seconde. Il a terminé avec plus d'une seconde d'avance sur Gajser. Le Belge Jeremy Van Hoorebeek (Honda) a fini troisième de la seconde manche et au pied du podium au classement du Grand Prix. Troisième compatriote engagé à Valkenswaard, Julien Lieber (Kawasaki) a terminé à la 6e place finale.

Au classement du championnat du monde, Cairoli est évidemment en tête après avoir remporté 5 des 6 manches depuis le début de saison. Avec 147 unités, il devance Gajser (125) et Desalle (103). Le Français Gautier Paulin (Yamaha) est 4e avec 102 points, à égalité avec Van Hoorebeek. Lieber pointe lui à la 9e place avec 62 unités.

Le succès en MX2 est revenu à l'Espagnol Jorge Prado (KTM), vainqueur des deux manches. Le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) et Jago Geerts (Yamaha) terminent respectivement 2e et 3e. Olsen emmène le championnat du monde avec 136 points, Geerts est 7e. Brent Van doninck (Honda) a dû se contenter de la 14e place du GP et occupe la 20e place au classement.