Après 10 ans de disette, le motocross belge veut retrouver les sommets

Août 2006. Stefan Everts décroche son 10e titre de champion du monde de motocross. Un record, à l’heure actuelle, toujours inégalé. A cette époque, le noir-jaune-rouge trônait sur le toit du motocross mondial, c’était il y a presque 13 ans jours pour jours.

Depuis, la Belgique piétine, pas le moindre titre décroché dans la catégorie reine. Une longue disette pour le pays le plus sacré de la discipline avec 51 couronnes mondiales. Un problème lié aux infrastructures selon beaucoup. Depuis l’arrêt des Grands Prix à la Citadelle de Namur, il ne reste plus que Lommel comme circuit de référence. Pas assez de pistes et donc pas de possibilité pour les jeunes de s’essayer au motocross. "Avant, il y avait des circuits dans tous les villages", explique Joels Smet, 5 fois champion du monde, devenu directeur sportif chez KTM. "C’était facile pour les jeunes qui voulaient faire du motocross. Et aujourd’hui, quand tu habites à Bruxelles, Anvers, Bruges ou Charleroi, il n’y a plus de circuit. Ce n’est pas évident pour les parents pour emmener leurs enfants faire du motocross".

Autre problème, la gestion de nos jeunes pilotes par la fédération. Pour l’instant il y a trois représentants belges dans la catégorie reine : Clément Desalle, Jérémy Van Horebeek et Julien Lieber. 3 motocross men déjà bien lancés et pour qui la fédération devrait plutôt se concentrer sur le fait d’encadrer des jeunes : "à un certain niveau, on est aidé par l’Adeps alors que je trouve qu’il faudrait plutôt aider les jeunes. Ce sont eux qu’il faut soutenir et pas les pilotes qui sont déjà en GP", dit Julien Lieber, 14e au classement mondial en MXGP.

Il n’existe pas de filière bien encadrée pour les jeunes mais la Belgique compte tout de même quelques jeunes pousses talentueuses. A commencer par Jago Geerts, 18 ans. En MX2 depuis 2 ans sous les couleurs de Yamaha, il est pour l’instant troisième du classement mondial. Un jeune prodige qui manque encore un peu de régularité selon son coach, Marnicq Bervoets, quatre fois vice champion du monde : "il est jeune, il n’a que 18 ans donc il manque peut-être encore un peu d’expérience pour faire une bonne saison complète car chaque grand prix est différent au niveau du terrain. Mais je pense que l’année prochaine, il est prêt pour devenir champion du monde. Je l’espère."

Et puis quelques années en dessous, il y a Liam, pas encore 15 ans. Liam… Everts, le fil du plus grand champion de l’histoire du motocross. Un nom, pas évident à porter mais qui ne stresse pas trop le jeune motocross man : "Je suis patient, je prends année par année et on verra bien ce que l’avenir me réserve". Bien encadré par son papa, qui lui a transmis les gènes du motocross : "Il a un bon ADN ! Et surtout, il est passionné, ce qui est très important. Il a encore un peu de travail avec le caractère mais ce n’est pas facile de porter le nom Everts en motocross. Il y a beaucoup d’yeux braqués sur lui en permanence".

Que ce soit avec Liam Everts, Jago Geerts ou les actuels pilotes en MXGP, la Belgique attend son nouveau champion et espère renouer avec son glorieux passé.