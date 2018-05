Zarco en pole au Mans, Siméon 23e, lourde chute de Crutchlow

Johann Zarco (Yamaha Tech3) a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de France. Le Français s'élancera en pole à domicile.



Pour s'emparer de la 4e pole position de sa carrière, l'ancien champion du Monde Moto2, a battu le record du circuit Bugatti en 1.31.185.



Le pilote de l'écurie Tech3 s'est montré plus rapide que l'Espagnol Marc Marquez (Honda, 1.31.293) et l'Italien Danilo Petrucci (Ducati Pramac, 1.31.381).



Xavier Siméon a décroché la 23e place de ses qualifs en 1.33.802. Son meilleur temps du week-end. "Je suis un peu déçu à cause du drapeau rouge à la fin. J'étais dans un bon tour et j'aurais bien voulu voir ce que cela aurait pu donner. Ce n'est pas une mauvaise qualif mais je n'arrive pas à aller chercher les quelques dixièmes de mieux avec les pneus neufs. Je suis devant Karel Abraham qui a la même moto que moi. C'est une qualif positive", a confié le Bruxellois au micro d'Eurosport.



Cal Crutchlow (Honda) a perdu le contrôle de sa moto à la réaccélération. Il a été éjecté dans les airs et est retombé lourdement sur la piste. Le Britannique a été évacué sur civière.