Zarco décroche la première pole de la saison au Qatar, Siméon dernier

Le Français Johann Zarco a décroché la première pole position de la saison samedi lors du MotoGP du Qatar. Malgré une chute lors des essais libres 4, le pilote du Team Yamaha Tech3 est parvenu à garder sa concentration et a faire la différence en Q2. Il a bouclé son tour rapide en 1:53.680 et devancé de 0.202 secondes le champion du monde Marc Marquez et de 0.207 secondes l'Italien Danilo Petrucci.

Crutchlow a pris la 4e place devant Dovizioso, Rins, Pedrosa, Rossi et Lorenzo.

Pour son premier grand prix en MotoGP, Xavier Siméon s'élancera de la 24e et dernière place. Le pilote bruxellois a en effet pris la dernière place de la Q1 en 1:56.545