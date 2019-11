Xavier Siméon rejoint le LCR E-team en 2020

Pour sa deuxième saison en MotoE, Xavier Siméon (pilote Zelos) rejoindra le LCR E-team aux côtés de Niccolò Canepa. La première course de la saison 2020 est programmée au mois de mai sur le circuit de Jerez.

La première Coupe du Monde FIM Enel MotoE™ a récemment pris fin et les débuts en motos électriques ont définitivement été un grand succès avec des batailles serrées et quatre vainqueurs différents en six courses.

Après une première saison "test" au sein du team Reale Avintia Racing, Zelos est heureux d'annoncer l'arrivée de Xavier Siméon chez LCR en 2020. Auteur de deux podiums et d'une très belle 6ème place au général en 2019, le pilote belge entend bien se battre pour le championnat la saison prochaine.

"Après une première année d'apprentissage dans ce tout nouveau championnat électrique, je suis très heureux de rejoindre le LCR E-team pour ma deuxième saison en MotoE. C'est une excellente opportunité, notamment parce que c'est une équipe très professionnelle offrant un encadrement de qualité. Je suis sûr que nous ferons de grandes choses ensemble! Avec deux podiums cette saison, l'objectif principal en 2020 sera de remporter autant de victoires que possible et de se battre pour le championnat. Je tiens à remercier Zelos, mes partenaires et Lucio pour leur soutien dans cette nouvelle aventure", a précisé Xavier Siméon.