Xavier Simeon dernier temps des essais libres à Silverstone : "Pas à l'aise sur la moto"

Xavier Simeon, au guidon de sa Ducati, a signé vendredi le 24e et dernier temps cumulé des deux séances d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche du championnat du monde MotoGP, qui se disputera dimanche sur le circuit de Silverstone. L'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) a été le plus rapide.

"La journée a été très difficile", a concédé le pilote belge. "Nous étions plutôt bien lors du dernier GP et là, nous sommes loin des meilleurs. Je ne comprends pas comment les sensations avec la moto peuvent être si différentes d'un circuit à l'autre. Pour vous dire la vérité, je suis un peu frustré", a ajouté Simeon, qui a terminé à un peu moins de 4 secondes de l'Italien. "Nous n'avons pas progressé entre la première et la deuxième séance, je ne me sens pas du tout à l'aise sur la moto. J'espère que nous allons trouver quelque chose pour nous permettre de nous approcher de la tête."

Dovizioso, 4e au général, a devancé le Britannique Cal Crutchlow (Honda) et l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha). L'Espagnol Marc Marquez (Honda), en tête du championnat du monde, a pris la 4e place avec sa Honda malgré une chute lors de la première séance d'essais.