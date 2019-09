Xavier Siméon blessé et forfait pour le Bol d'Or

La chute de Xavier Simeon en caméra embarquée - Moto E - GP Saint-Marin 2019 - 16/09/2019 Après son podium le samedi, Xavier Siméon a chuté et abandonné dans la deuxième course dimanche au Grand Prix de Saint-Marin de MotoE, le championnat du monde de moto électriques, à Misano. Parti à nouveau en première ligne pour la deuxième course du week-end, le Bruxellois a chuté dans le deuxième virage. Un abandon qui met à mal ses ambitions de titre alors qu'il ne reste que deux courses à disputer. Après son deuxième podium d'affilée du samedi, Xavier Siméon occupait la 2e place du classement avec 2 points de retard sur le leader. Déjà vainqueur samedi, l'Italien Matteo Ferrari a réédité sa performance en s'imposant devant l'Espagnol Hector Garzo et l'Italien Niccolo Canepa. Ferrari avait pris la tête dans le deuxième tour et n'a plus jamais été inquiété. Comme la veille, le poleman Alex De Angelis a abandonné après une chute. Au championnat, Xavier Siméon est désormais 5e avec 27 points de retard sur le leader Matteo Ferrari, alors qu'il ne reste plus que 50 points à distribuer. La finale du championnat aura lieu à Valence, en Espagne, du 16 au 17 novembre, avec deux courses prévues au programme.