Xavier Siméon 3e de la course 1 à Misano et 2e du championnat

Xavier Siméon a terminé 3e de la Course 1 de MotoE, le championnat de motos électriques, sur le circuit italien de Misano samedi.

Deux courses au lieu d'une sont prévues lors de cette troisième manche du championnat de MotoE.

Dans la première course disputée ce samedi, d'une durée de 7 tours, le Bruxellois a de nouveau été en permanence aux avant-postes avant de manquer de vitesse en toute fin de course. Parti sur la première ligne après son 3e temps en qualifications, Siméon a terminé la course sur la plus petite marche du podium au terme d'une belle lutte avec l'Italien Matteo Ferrari, qui s'est imposé, et l'Espagnol Hector Garzo, qui a terminé à la 2e place. Déjà 2e de la dernière course à Spielberg, en Autriche, Simeon signe son deuxième podium consécutif.

La course a été marquée par la chute impressionnante du Saint-Marinais Alex De Angelis, parti de la pole, ainsi que par les abandons du Finlandais Nikki Tuuli et du Français Mike Di Meglio, vainqueurs des deux premières courses de la saison.

Au championnat, Xavier Siméon occupe la 2e position avec 45 points à deux points du nouveau leader Matteo Ferrari.

La Course 2 aura lieu dimanche à 10h05.