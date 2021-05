Virage 7 maudit pour les Honda à Jerez : Grosse chute pour Marc Marquez en essais libre, Espargaro "l'imite"

Marc Marquez (Honda) a chuté lourdement samedi lors des essais libres 3 du Grand Prix d'Espagne MotoGP à Jerez, où l'Espagnol s'était blessé avant de manquer toute la saison 2020, alors le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) a pris le meilleur temps.

Marquez, sextuple champion du monde MotoGP, s'est relevé mais est apparu complétement sonné après sa chute dans un virage à gauche à haute vitesse. "Après un contrôle médical, Marc Marquez n'a pas de blessures majeures et ne souffre que d'une contusion", a indiqué Honda sur Twitter. Il a été déclaré "bon pour le service" et sera donc au départ des qualifications.

Le pilote Honda, qui a fait son retour au précédent Grand Prix à Portimao (Portugal) le 18 avril avec neuf mois d'absence et trois opérations au bras droit, a glissé sur son bras gauche. S'il a pu se relever rapidement, l'impact psychologique pourrait être important alors qu'il est encore en phase de retour.

Sous le regard inquiet de ses ingénieurs, il n'est pas remonté sur sa moto et a rejoint le paddock. L'Espagnol n'a pas pu finir son tour rapide et réaliser un temps capable de le placer dans le top 10. Il a le 12e chrono combiné des trois premières séances d'essais libres.



Il a ensuite repris le guidon en FP4 et a signé le 10e temps. Au cours de cette séance, Pol Espargaro a "imité" son équipier en tombant dans la même courbe, ce virage 7 maudit pour les Honda. Une chute moins spectaculaire.

Au classement combiné des deux séances de vendredi et celle de samedi matin, Nakagami devance grâce à un super chrono (1:36.985) le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde, à 25/1000e seulement, et l'Allemand Stefan Bradl (Honda) à 41/1000e.

En deçà vendredi, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), champion du monde en titre, a pris le 4e temps devant son compatriote Aleix Espargaro (Aprilia), également tout près.