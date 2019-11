Vinales encore le plus rapide aux essais de Jerez écourtés par la pluie

Maverick Vinales (Yamaha) a réalisé le meilleur temps des essais hivernaux de Jerez visant à préparer la saison 2020 mais la 2e journée mardi a été écourtée par la pluie.

Vinales, qui a terminé 3e du championnat du monde, a réalisé son temps de 1:37.131 lundi. Il devance ses compatriotes Marc Marquez (Honda), champion du monde en titre, de 689/1000e et Alex Rins (Suzuki) de 706/1000e.

"Je termine la saison sur de très bonnes sensations et une forte motivation", a souligné Vinales, qui avait déjà réalisé le meilleur temps lors des premiers essais hivernaux la semaine dernière à Valence (Espagne). Il a toutefois souligné que Yamaha devait encore travailler sur la pointe de vitesse de sa moto.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha(SRT) est 4e à 754/1000e. "Il a commencé à pleuvoir juste au moment où je commençais à travailler sur la moto et on n'a pas pu vraiment la tester aujourd'hui (mardi)", a commenté le jeune Niçois, révélation de la saison écoulée. Il s'agissait de sa première en MotoGP et il a terminé en 5e position au championnat du monde.

Marc Marquez a annoncé à l'issue des essais de Jerez qu'il allait subir mercredi une opération à son épaule droite en raison d'une luxation subie en chutant lors des essais du GP de Malaisie début novembre.

"J'aurais aimé bien me reposer cet hiver et profiter du bon temps après une excellente saison 2019 mais il va falloir que je me fasse opérer de l'épaule droite. L'hiver dernier avait déjà été très difficile avec mon opération à l'épaule gauche qui était très touchée. Je veux éviter cette situation avec la droite à l'avenir", a souligné le champion espagnol, sextuple champion du monde MotoGP.

Son jeune frère Alex, qui sera son coéquipier au sein de l'écurie d'usine Honda en MotoGP en 2020 après avoir conquis le titre Moto2 cette année, a pour sa part réalisé le 17e temps des essais de Jerez à 1.4 seconde de Vinales.

Les prochains essais hivernaux auront lieu en février à Sepang (Malaisie) avant le premier GP de la saison au Qatar le 8 mars.

. Résultat des essais hivernaux de Jerez MotoGP (temps cumulés des deux journées lundi et mardi).

1. Maverick Vinales (ESP/Yamaha): 1:37.131

2. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.689

3. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0.706

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) à 0.754

5. Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0.828

6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.855

7. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) à 0.969

8. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) à 0.982

9. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 1.080

10. Cal Crutchlow (GBR/LCR-Honda) à 1.122