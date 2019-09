Maverick Vinales - © MARCO BERTORELLO - AFP

Viñales en pole à Saint-Marin, nouvel accroc entre Marquez et Rossi - MotoGP - GP de Saint-Marin... Maverick Viñales a signé la pole position du GP de Saint-Marin samedi sur le circuit de Misano. Le pilote espagnol de chez Yamaha a devancé son compatriote Pol Espargaro et le Français Fabio Quartararo. Franco Morbidelli partira d'une très belle quatrième place juste devant Marc Marquez. Le leader du championnat du monde a notamment été ralenti par Valentino Rossi dans son tour rapide. Une manœuvre qui ne va pas aider les deux champions à se réconcilier. Andrea Dovizioso a signé le 6e temps devant Rossi alors que Crutchlow, Petrucci, Miller et Lorenzo ont été éliminés en Q1.