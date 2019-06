Victoire précieuse pour Marquez en Catalogne devant Quartararo et Petrucci

Marquez possède 140 points, 37 points d'avance sur Dovizioso, 39 sur Rins et 42 sur Petrucci.

Marc Marquez a remporté la septième manche du championnat du monde moto qui se déroulait ce week-end en Espagne, sur le circuit de Catalogne. Il a devancé Quartararo, pour la première fois sur le podium, et Petrucci. L'Espagnol augmente son avance au championnat du monde. Une chute de Dovizioso a embarqué Rossi, Viñales et Lorenzo les forçant à l'abandon. Seuls treize pilotes ont terminé le Grand-Prix.

Troisième succès de rang pour Alex Marquez, nouveau leader en Moto2

L'Espagnol Alex Marquez (Kalex), petit frère de Marc, a remporté sa troisième victoire consécutive en Moto2 au Grand Prix de Catalogne dimanche pour prendre la tête du Championnat du monde à l'Italien Lorenzo Baldassarri (Kalex).

Sur le circuit de Barcelone-Catalogne, le Catalan a devancé le Suisse Thomas Lüthi (Kalex), avec lequel il a lutté en tête avant de s'échapper pour les huit derniers tours, de 1 sec 989/1000 et l'Espagnol Jorge Navarro (Speed Up) de 2 sec 532/1000.

A 16 tours de l'issue, Baldassarri a chuté pour la troisième fois, déjà, en sept courses cette saison. Celui qui menait le Championnat depuis sa victoire inaugurale au Qatar recule en 4e position à 23 points de Marquez.

Lüthi et Navarro, qui a pris le meilleur en course sur le poleman espagnol Augusto Fernandez (Kalex), 4e du GP, s'intercalent à 7 et 22 longueurs respectivement du nouveau leader du classement des pilotes.

"C'est difficile de décrire ce que je ressens", a confié Marquez, monté en puissance après un début de saison en demi-teinte. "Ca fait quelques courses que ça va vraiment bien et maintenant j'y crois davantage", a-t-il assuré.

"Alex était simplement trop fort à la fin et moi trop faible", a reconnu Lüthi, qui ne pouvait "pas lutter" mais se satisfait d'une deuxième place qui consolide ses prétentions au Championnat.