A l’aube du douzième rendez-vous de la saison sur le tracé de Silverstone (Grande-Bretagne), Valentino Rossi occupe toujours la deuxième place du championnat du monde. Pourtant, The Doctor vit une saison très compliquée au guidon de sa M1 chez Yamaha. Au micro de la Dorna, le septuple champion du monde Moto GP (9 fois toutes catégories confondues) évoque également sa dernière victoire, son avenir et la reconversion dont il rêve !

Une saison passionnante ! Valentino Rossi se confie : "Je ne sais pas encore si j'arrêterai dans 2 ans" - © JURE MAKOVEC - AFP Depuis le premier rendez-vous au Qatar à la mi-mars, chaque week-end de Grand-Prix nous offre un incroyable spectacle. Dovizioso, Crutchlow, Marquez et Lorenzo se sont déjà imposés cette saison au terme de GP plus fous les uns que les autres. Celui des Pays-Bas nous offrant même un record : plus de 100 dépassements ! "Si vous aimez le Moto GP, c’est la meilleure période pour suivre la compétition. Les courses sont complètement folles. Si j’étais chez moi, je regarderai chacune des épreuves avec des grands yeux tellement c’est passionnant. C’est une bonne chose pour le championnat !" Yamaha n'est pas aussi compétitif qu'Honda et Ducati !

Une saison passionnante mais décevante pour Valentino Rossi qui ne parvient pas performer au guidon d’une Yamaha en grande difficulté. "C’est une saison difficile pour moi. Pour le moment, Yamaha n’est pas aussi compétitif qu’Honda et Ducati. La saison est encore longue mais c’est frustrant de ne pas s’améliorer. Selon moi, si Yamaha fait davantage d’efforts et que le potentiel est là, on peut inverser cette situation." Actuellement, Vale occupe la deuxième place au classement du championnat du monde, à 49 points d’un Marc Marquez qui semble intouchable. "Je suis deuxième mais ça va être très difficile de conserver cette position jusqu’au terme de la saison. Pour le moment, je ne suis pas assez rapide pour mettre Marc Marquez sous pression". Ma dernière victoire ? Il y a plus d'un an !

La dernière victoire de Rossi remonte à plus d'un an ! - © Hendrik Schmidt - BELGAIMAGE "J’essaie toujours de gagner mais ça fait longtemps que je n’ai plus décroché de victoire. Plus d’un an ! Mon dernier succès était aussi le dernier de Yamaha. Si je ne gagne pas, c’est parce que la moto n’est pas au top. J’ai réalisé quelques bonnes courses cette saison. Si j’avais eu une moto plus compétitive, j’aurais pu me battre pour la victoire. C’est dommage qu’on ne parvienne pas à être au top au niveau technique car je me sens fort. Quand je termine une course, il me reste assez d’énergie pour faire d’autres tours !" Je ne sais pas encore si j'arrêterai dans 2 ans

En début de saison, Valentino Rossi prolongeait son aventure avec Yamaha pour deux saisons supplémentaires (jusqu’en 2020). Sur la piste, il ne cesse de prouver qu’il a toujours sa place et qu’il fait toujours bien partie des meilleurs pilotes du monde. Sa motivation est intacte ! "Si vous n’êtes pas motivé, autant rester chez soi dans le fauteuil à boire des bières. Je ne sais toujours pas si je quitterai le Moto GP dans deux ans. Je n’ai pas encore pris ma décision. Le problème, c’est que je suis vieux et je vais devoir m’arrêter un jour. Mais rouler, c’est toute ma vie !"

Dans un coin de sa tête, Vale a déjà imaginé sa reconversion…

"J’aimerais essayer les courses de voitures. Je suis fait pour les sports moteurs et surtout, c’est vraiment ce dont j’ai envie. Mais quand j’arrêterai de rouler, ce sera très dur et très triste ! J’aimerais également continuer à travailler avec les jeunes pilotes de mon académie. On prend beaucoup de plaisir. Notre team est présent en Moto 3 et en Moto 2 et on envisage de l’étendre au Moto GP."