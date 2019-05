Valentino Rossi : "les choses sérieuses commencent avec le GP d'Espagne"

Ca y est, le Moto GP débarque en Europe. Après le Qatar, l'Argentine et les Etats-Unis, c'est à Jerez, en Espagne que les pilotes se sont donnés rendez-vous pour le 4ième Grand-Prix de la saison. Découvrez la préface du GP d'Espagne.

En 2018, Marquez s'était imposé, Rins et Dovizioso avaient abandonné

La saison dernière, Marc Marquez avait parfaitement négocié l'arrivée du Moto GP en Europe avec une victoire chez lui, en Espagne. Il s'était imposé devant le Français Johann Zarco et l'Italien Andrea Iannone. Valentino Rossi avait terminé 5ième. Lors de ce premier Grand-Prix européen, Andrea Dovizioso, Alex Rins ou encore Jorge Lorenzo avaient abandonné. Qu'en sera-t-il cette année ?

Pour Valentino Rossi, "les choses sérieuses commencent" avec l'arrivée du Moto GP en Europe. Andrea Dovizioso est quant à lui très heureux d'arriver en Espagne dans le costume du leader du championnat mais "il n'y a pas que Marquez et Dovizioso pour gagner le championnat, il y a beaucoup de pilotes très rapides". Voilà les mots de l'Italien en conférence de presse ce jeudi. Marc Marquez tentera quant à lui de faire oublier sa chute à Austin il y a trois semaines. "On a tout analysé et on a compris pourquoi j'avais chuté. C'est le plus important."