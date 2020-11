Valentino Rossi autorisé à courir à Valence ce week-end après deux tests négatifs

Le nonuple champion du monde de motocyclisme (dont sept sacres dans la catégorie-reine Moto GP) Valentino Rossi a reçu l'autorisation de prendre le départ du Grand Prix de Valence le week-end prochain. Plus tôt dans la semaine, il avait été testé positif au Covid-19 mais ses deux derniers tests se sont révélés négatifs.

Ces dernières semaines, le Covid-19 avait contraint l'Italien de 41 ans à faire l'impasse sur les Grands Prix d'Aragon et de Teruel mais de nouveaux tests négatifs lui ont finalement permis de participer au Grand Prix d'Europe à Valence le week-end dernier. Un retour qui s'est avéré compliqué, un problème électronique avec son moteur Yamaha empêchant "The Doctor" de terminer la course.

Ce mardi, Valentino Rossi était à nouveau testé positif, l'obligeant ainsi à subir une nouvelle quarantaine et mettant en péril sa participation au Grand Prix de Valence. Heureusement pour lui, les tests de mercredi et jeudi étant négatifs, il sera bien sur la ligne de départ ce week-end à Valence.