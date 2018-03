Valentino Rossi aurait-il une exigence pour renouveler son contrat Yamaha ?

Qu’attend donc Valentino Rossi pour signer son contrat avec Yamaha ? Le moins que l’on puisse dire c’est que la rumeur va bon train et qu’elle enfle.

D’aucun dise qu’il faut du temps, et du temps il en faudra, au regard des piètres résultats de l’intersaison, pour que la YZR-M1 soit aussi performante que sa petite sœur, la Yamaha satellite de Tech3.

Le doute est bien là et les voix officieuses s’élevant par-delà les Alpes, du côté de Pesora, précisent dans un article publié dans le magazine italien Pu24 sous la plume de Massimiliano Garavini et Maurizio Bruscolini que Valentino aurait une exigence particulière pour le renouvellement de son contrat à savoir l’arrivée dans l’équipe d'un spécialiste de l'électronique Magneti-Marelli. Point particulier effectivement où pèche Yamaha à l’heure actuelle, à la différence de ses concurrents, que sont Honda et Ducati.

Tel relaté dans l'article, des discussions seraient donc en cours à ce propos et nul doute que nous serons très bientôt fixés sur le devenir ou non de cette demande du Doctor.

Grégory Hellinx / GP Inside