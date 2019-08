Valentino Rossi a encore envie...

Depuis l’an 2000 et ses grands débuts en 500cc, Valentino Rossi n'a jamais connu un début de saison aussi compliqué. Alors, évidemment les spéculations vont bon train : "The Doctor est proche de sortie, il n’ira pas jusqu’au bout de son contrat en 2021 !"

En conférence de presse à Brno, le principal intéressé a coupé court à ces rumeurs. "Tout le monde sait que je vais terminer cette saison et aller jusqu'au bout de mon contrat la saison prochaine." Dont acte.

Mais depuis 770 jours, Rossi n’a plus goûté au champagne de la victoire. 36 courses sans victoire et même s’il a connu pire situation il y a sept ans avec Ducati, le Transalpin doit se poser quelques questions. Son papa, Graziano, conforte les propos de son rejeton: "Valentino est en grande forme, il a toujours le moral, sa détermination est intacte."

La retraite arrivera à un moment, ses fans l’espèrent le plus tard que possible. Un dixième titre pour quitter la scène, inimaginable pour nombre d’observateurs. Des coups d’éclat, des victoires, Rossi peut encore les réussir même si cela devient, plus le temps passe, de plus en plus compliqué.

Son compatriote, Giacomo Agostini, peut-être le plus grand pilote de l’histoire, reste prudent dans ses propos : "Valentino décidera quand il voudra s’arrêter mais ce sera certainement la décision la plus importante de sa carrière."

Rossi reste la star du Moto GP, n’en déplaise à ses détracteurs. Mais un jour le rideau tombera pour le 46... La seule certitude à ce jour pour celui qui a décroché sa première de ses 115 victoires en 1996. C’était à Brno ! Vous croyez aux coïncidences ?