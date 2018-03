Une victoire et un podium pour Barry Baltus à Estoril

C’est hier, à Estoril, que le jeune belge Barry Baltus, membre de l’écurie Zélos, disputait la première course de sa saison en European Talent Cup.

Et pour une première, on peut dire qu’il ne s’est pas loupé puisqu’il terminait la première course avec plus de 5 secondes d’avance sur Julian Giral, le pilote Estrella Galicia.

En course deux, c’était toutefois à ce dernier de faire parler la poudre. L’espagnol bouclait ainsi ses 12 tours avec une dizaine de secondes d’avance sur un groupe de deux pilotes dont Barry Baltus faisait partie.

Le Belge terminait finalement troisième de cette seconde manche et avec 41 points, il se place à la seconde place du classement général provisoire de cette coupe très relevée.

En Moto3, un autre belge, lui aussi pilote Zélos, allait se confronter aux futurs grands de demain et il s’en est plutôt bien tiré également. En effet, qualifié en 24ème position, le jeune Sasha De Vits a gagné la bagatelle de 10 places pour arracher les points de la 14ème place.

De belles performances qui réjouissaient évidemment Didier de Radiguès, le directeur sportif de Zélos : « Barry trépigne d’impatience pour ses 14 ans et enfin monter en Moto3. En attendant il excelle en ETC. Barry confirme qu’il est très précoce mais ne se repose pas sur son seul talent et continue à travailler. De son côté Sasha De Vits progresse à chaque sortie en Moto 3 et montre qu’il a lui aussi une grande marge de progression. »

Le prochain rendez-vous du FIM CEV Repsol aura lieu à Valence le dernier weekend d’avril.