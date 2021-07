Un pilote moto espagnol, 14 ans à peine, décède après un accident tragique

Le motocycliste espagnol Hugo Millán, âgé à peine de 14 ans, est décédé dimanche lors de l’European Talent Cup sur le circuit Motorland Aragon, en Espagne.

L’Espagnol, qui était considéré comme un grand talent, a chuté avec sa Honda NSF 250R à 13 tours de la fin. Lorsqu’il a tenté de quitter la piste, le Polonais Oleg Pawelec n’a pas pu l’éviter et a roulé de plein fouet sur lui. Millán a été transporté par hélicoptère à l’hôpital de Saragosse, où les médecins n’ont pas pu le sauver. La course et d’autres compétitions ont été annulées.

"C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer que Hugo Millán nous a quittés. Nous nous souviendrons toujours de ton sourire, de ton grand cœur et de ton professionnalisme. Repose en paix, Hugo", a écrit son écurie Cuna de Campeones. Millán était deuxième au classement général de l’European Talent Cup.

Le 30 mai, Jason Dupasquier, un autre super talent, est également décédé. Le pilote suisse, 19 ans, a été gravement touché à la tête après une chute lors des qualifications en Moto3 au Mugello. Transféré par hélicoptère au centre de traumatologie de l’hôpital Careggi, à Florence, Dupasquier n’a pas survécu aux graves lésions cérébrales dont il avait été la victime.