Un Marquez record en EL3, Dovizioso et Vinales en repêchage

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a marqué un grand coup en vue des qualifications du Grand Prix d'Espagne, catégorie MotoGP, en améliorant le record du circuit de Jerez de la Frontera (Andalousie) lors de la troisième séance d'essais libres samedi.

Auteurs des 11e et 12e temps combinés des trois séances, les favoris italien Andrea Dovizioso (Ducati), qui ne compte qu'un point d'avance sur Marquez en tête du Championnat du monde, et espagnol Maverick Vinales (Yamaha) passeront par le repêchage des qualifications (Q1) à 14h10.

Lors de la troisième séance, qui a vu l'ensemble des pilotes améliorer leur performance, Marquez a signé un chrono de 1 min 37 sec 702/1000, soit 208/1000 de mieux que le précédent record du circuit, propriété de l'Espagnol Jorge Lorenzo depuis 2015.

Il a devancé le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda), vainqueur en Argentine et le plus véloce vendredi, de 271/1000 et l'Italien Andrea Iannone, auteur de son premier podium (3e) avec Suzuki au GP des Amériques il a quinze jours, de 287/1000.

Le Français de Tech3 Johann Zarco, 4e à 461/1000, est de nouveau le mieux placé des pilotes Yamaha, devant l'Espagnol Jorge Lorenzo, coéquipier de Dovizioso, 5e à 483/1000.

Comme la veille, les écarts sont faibles, avec dix-sept pilotes se tenant en une seconde. Xavier Simeon (Ducati) a signé le 24e chrono de ces EL3.

En Moto2, l'Italien Lorenzo Baldassarri (Kalex) a été le plus rapide des trois séances, en signant samedi matin un temps de 1 min 41 sec 890/1000.

En Moto3, le leader du Championnat, l'Espagnol Jorge Martin (Honda), s'est installé en tête de la feuille des temps en 1 min 46 sec 256/1000, 092/1000 seulement devant son coéquipier italien Fabio Di Giannantonio. Livio Loi (KTM) s'est classé dernier de cette séance.

Classement combiné des trois séances d'essais libres, catégorie MotoGP:

1. Marc Marquez (ESP/Honda) 1:37.702

2. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) à 0.271

3. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) 0.287

4. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 0.461

5. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 0.483

6. Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) 0.522

7. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 0.638

8. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 0.664

9. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) 0.760

10. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.766

11. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 0.809

12. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 0.829

...

NDLR: 25 pilotes classés. Les 10 premiers qualifiés directement pour la Q2. Record du circuit: 1:37.702 (Marc Marquez en 2018), record du tour en course: 1:38.735 (Jorge Lorenzo en 2015).