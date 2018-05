Un brillant Crutchlow s'offre la pole à Jerez, Simeon 24e

Cal Crutchlow s'est montré le plus rapide de la séance de qualification du Grand Prix d'Espagne MotoGP. Le Britannique a ajouté la manière et s'est emparé du record de la piste de Jerez en 1.37.653. Xavier Simeon (Ducati) s'est classé 24e.



Le pilote Honda, qui signe la 4e pole de sa carrière, sera accompagné en première ligne par l'Espagnol Dani Pedrosa (Honda) et le Français Johann Zarco (Yamaha).



L'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), leader du championnat, n'est que 8e. Même si tous les pilotes se tiennent de très près. Du 3e au 8e, il n'y a que 73 millièmes d'écart.



Crutchlow a amélioré le record de la piste. Un record établi ... ce matin par Marc Marquez (1.37.702). L'Espagnol, quadruple champion du Monde, n'a pas pu rééditer sa prestation et a dû se contenter de la 5e place (1.37.977).



Simeon était déçu de son chrono (1.39.708). "Je m'attendais à faire mieux. J'avais des bonnes sensations ce matin. J'espérais faire un pas en avant mais je partirai encore loin", a-t-il confié au micro d'Eurosport.