TermasClash : "Marquez devrait être disqualifié", selon Pernat

La chronique publiée par Carlo Pernat sur le site de nos confrères de GpOne fait régulièrement débat. Cette semaine, il ne pouvait évidemment pas passer à côté du #TermasClash et des incidents ayant marqué le Grand Prix d'Argentine.

Le texte complet, en anglais, est disponible ici. Nous avons traduit les passages les plus intéressants.

Sur le #TermasClash : « Marc a poussé la moto et a pris la piste à contre-sens, alors qu'il aurait dû rentrer aux stands. C'est scandaleux. S'il était parti des stand, rien de tout cela ne serait arrivé. Marquez était possédé. Il a tapé dans Espargaro et n'a eu qu'une position à rendre. Son action sur Rossi, qui l'a forcé à chuter, était insensée et incorrecte. Il a été pénalisé de 30 secondes, mais qui donne les points à Valentino ? Maintenant Marc a tout le monde contre lui et ils sont effrayés de rouler avec. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. »

Sur la décision à prendre : « La Dorna devrait le disqualifier pour une course. Si ce n'est pas le cas cela va jeter un froid sur le championnat. Je me souviens de quand Capirossi avait été disqualifié de Barcelone après l'incident avec Lucchi au Mugello, mais là les choses étaient pires en Argentine. Quelque chose doit changer dans la direction de course, ils doivent avoir des personnes compétentes. C'était déjà un problème en Malaisie en 2015. La direction de course est esclave de Rossi et Marquez, particulièrement de Marquez. Il devrait être disqualifié pour ce qu'il a fait. »

Sur les autres événements : « [Les directeurs de course] ont laissé Miller seul sur la grille, quand tout ce qu'ils avaient à faire était de décaler le départ de 5 minutes, et ça aurait été réglé. C'était ridicule de voir Jack partir seul avec les pilotes 30 mètres derrière lui. Johann a fait un dépassement peu correct sur Dani en l'écartant, et la direction de course n'a pas enquêté dessus. »

Grégory Hellinx / GP Inside